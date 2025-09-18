Глава Можайска провел личный прием жителей

В общественной приемной «Единой России» глава Можайского округа Денис Мордвинцев провел личный прием граждан. На встречу пришли четыре заявителя, вместе с которыми руководитель муниципалитета обсудил земельные вопросы, а также темы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства и ремонта дорог.

Один из посетителей обратился к Денису Мордвинцеву по поводу подготовки домов к отопительному сезону. Жильцов дома № 8 по улице Мира беспокоит то, как пройдут пробные пуски тепла, которые начались в округе с 15 сентября.

«Договорились, что специалисты администрации будут присутствовать при пробной подаче теплоносителя. Убежден, что в прямом диалоге с жителями мы можем эффективно решать возникающие вопросы», — подчеркнул Денис Мордвинцев.

Отметим, что подобные встречи в общественной приемной партии с участием первого секретаря и руководителя муниципалитета проходят каждый месяц. Записаться на следующий прием можно по телефону общего отдела администрации Можайского округа: 8 (49638) 22-360.