Глава Можайска принял участие в первом заседании призывной комиссии 2025 года

С 1 апреля в Можайском муниципальном округе началась весенняя призывная кампания, которая продлится до 15 июля. Глава округа Денис Мордвинцев, являющийся председателем призывной комиссии, совместно с военным комиссаром Русланом Меладзе и представителями военкомата, правоохранительных органов и здравоохранения тщательно подходят к отбору призывников.

Комиссия принимает решения в соответствии с законодательством: кто из молодых людей отправится на службу в ближайшее время, кому будет предоставлена отсрочка, а кто будет освобожден от призыва.

Срок службы в вооруженных силах составит 12 месяцев. При этом призывники, поступающие на военную службу, не будут направляться в зоны проведения боевых действий.

По всем вопросам, связанным с призывом, граждане могут обратиться в Военный комиссариат по Можайскому и Рузскому городским округам. Комиссариат расположен по адресу: город Можайск, улица Фрунзе, дом 17.