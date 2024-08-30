Глава Можайска принял участие в международном муниципальном форуме БРИКС

Международный муниципальный форум БРИКС посетил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев. Масштабное событие собрало представителей из 89 регионов России и 126 стран мира.

Участники форума обсудили успешные практики управления территориями.

«На одной из сессий вместе с коллегами разобрали использование механизмов государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты», — рассказал Денис Мордвинцев.

Можайский городской округ стал первым среди муниципалитетов Подмосковья, который привлек инвестиции государственной корпорации «Ростелеком» через государственно-частное партнерство. Это значительно улучшило состояние жилищно-коммунального хозяйства Можайска.

«Уверен, что опыт Подмосковья будет успешно реализован в других регионах нашей страны, а также за рубежом», — отметил глава муниципалитета.

Более 5000 участников из 500 городов в течение двух дней обменивались опытом и обсуждали проблемы экономики, цифровой сферы, экологии, городской инфраструктуры, транспорта, здравоохранения, образования и культуры.

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