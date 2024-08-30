Глава Можайска принял участие в международном муниципальном форуме БРИКС

Пресс-служба администрации городского округа Можайск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Можайск

Международный муниципальный форум БРИКС посетил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев. Масштабное событие собрало представителей из 89 регионов России и 126 стран мира.

Участники форума обсудили успешные практики управления территориями.

«На одной из сессий вместе с коллегами разобрали использование механизмов государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты», — рассказал Денис Мордвинцев.

Можайский городской округ стал первым среди муниципалитетов Подмосковья, который привлек инвестиции государственной корпорации «Ростелеком» через государственно-частное партнерство. Это значительно улучшило состояние жилищно-коммунального хозяйства Можайска.

«Уверен, что опыт Подмосковья будет успешно реализован в других регионах нашей страны, а также за рубежом», — отметил глава муниципалитета.

Более 5000 участников из 500 городов в течение двух дней обменивались опытом и обсуждали проблемы экономики, цифровой сферы, экологии, городской инфраструктуры, транспорта, здравоохранения, образования и культуры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Начало охоты за истребителями. Что значит для Украины потеря первого F-16

United States Air Force

Новые школы и больницы. Глава Каширы рассказал Воробьеву о развитии округа

Истребитель минус. Кто уничтожил F-16 на Украине

Кабина истребителя IV поколения F-16. Staff Sgt. Taylor Solberg

Людоед Александр Алиев: глупость и злоба равно погибель

Dmitry Golubovich

Фейк: у жены и советника муфтия Дагестана гражданство Израиля

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте