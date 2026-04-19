Глава Можайска принял участие в экологической акции

18 апреля Можайский округ стал площадкой масштабной экологической акции — Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту». Вместе с волонтерами, почетными гостями и неравнодушными жителями был дан официальный старт Всероссийской неделе субботников, организованной движением «Экосистема» и Росмолодежью.

Мероприятие приурочено к Году единства народов России и продлится до 3 мая.

Место выбрали символичное — святое сердце Можайска. Участники привели в порядок территорию у Братской могилы, обновили покраску входных ворот Кремля и ограждений, установили новые лавочки на пешеходной тропе от ворот до Никольского собора, а также высадили ели, туи и сирень — чтобы чистота здесь была не временной, а вечной.

С приветственным словом к собравшимся обратились благочинный церквей Можайского церковного округа священник Иоанн Лобода, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, заместитель руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко, глава Можайского округа Денис Мордвинцев, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, первый заместитель Министра информации и молодежной политики Московской области Ольга Гребенщикова, президент Фонда памяти полководцев Победы, дочь Маршала Победы Ивана Конева Наталия Конева, а также член ассоциации ветеранов СВО Можайского округа Олег Лашенков.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев отметил, что чистота и порядок у храма — это общий вклад в сохранение истории и уважение к предкам, и призвал вместе делать Можайск лучше.