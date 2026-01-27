Глава Можайска поздравил жительницу блокадного Ленинграда

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев и председатель Совета ветеранов Нина Истратова навестили Валентину Соболеву. В памятный день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады они вручили ей цветы и подарки.

Валентина Александровна встретила блокаду трехлетним ребенком, но навсегда запомнила ее суровые испытания. В апреле 1942 года ее семья была эвакуирована по «Дороге жизни», а в 1945 году вернулась в Ленинградскую область.

«Какой это был замечательный день, когда мы все узнали, что блокада нашего любимого города снята», — поделилась воспоминаниями Валентина Соболева.

После войны она получила медицинское образование и посвятила жизнь восстановлению мирной жизни. За свой подвиг она награждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

«Поздравляю вас с этим великим событием — днем полного освобождения Ленинграда. Вы, будучи совсем ребенком, прошли через блокаду и сохранили силу духа, чтобы строить нашу страну после войны», — обратился к ней Денис Мордвинцев.

Нина Истратова поблагодарила Валентину Александровну за активную жизненную позицию и отметила важность сохранения памяти о войне.