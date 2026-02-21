Глава Можайска поздравил женщин-ветеранов ВОВ с наступающим праздником

Денис Мордвинцев вместе с представителем прокуратуры и депутатом местного Совета депутатов 20 февраля навестил Клавдию Ровинскую и Татьяну Савченкову. Участницам войны в преддверии Дня защитника Отечества вручили цветы и подарки, пожелав здоровья и благополучия.

Клавдия Ровинская встретила войну 16-летней школьницей в Сибири. Она ушла на фронт весной 1942 года, где служила радистом-телеграфистом. Женщина участвовала в боях под Воронежем, чудом выжила при взрыве моста, выходила из окружения и освобождала Киев в составе первой десантной группы.

Татьяна Савченкова в 16 лет рыла окопы под Смоленском. В 1942 году она стала бойцом военизированной охраны железной дороги, сопровождала эшелоны с боеприпасами к линии фронта. После войны почти 50 лет работала токарем. Сейчас у нее большая семья — дети, внуки и правнуки.

Обращаясь к ветеранам, Денис Мордвинцев поблагодарил их за подвиг и низко поклонился за то, что они защитили Отечество в годы войны. Он подчеркнул, что благодаря им страна живет на своей земле, по своим законам и с верой.