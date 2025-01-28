Глава Можайска поздравил ветерана с Днем снятия блокады Ленинграда

Руководитель муниципалитета Денис Мордвинцев и депутат окружного совета, координатор проекта «Старшее поколение» Нина Истратова навестили ветерана труда Веру Новикову. Ее поздравили с 81-й годовщиной освобождения города-героя и вручили цветы и подарки.

Денис Мордвинцев поблагодарил Веру Александровну за стойкость и мужество, проявленное в те трудные годы, и пожелал здоровья и семейного благополучия. «Мы гордимся такими заслуженными жителями Можайского округа», — сказал глава муниципалитета.

Вере Новиковой было всего два года, когда фашисты взяли Ленинград в кольцо. В мае 1942 года она вместе со старшим братом была эвакуирована в детский дом в Кировской области. В Можайск переехала 12 лет назад. Испытания, которые Вера Александровна, перенесла в начале своей жизни, закалили ее характер.

Ветеран активно участвует во всех муниципальных и областных мероприятиях, занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Вера Новикова награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда».

В Можайском округе проживают пять ветеранов-жителей блокадного города. Каждого из них тепло поздравили с годовщиной освобождения Ленинграда.