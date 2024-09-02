Глава Можайска поздравил с Днем знаний учеников школы в поселке Уваровка

Фото: Пресс-служба администрации Можайского городского округа

День знаний отпраздновали в школе в поселке Уваровка. Глава Можайска Денис Мордвинцев лично поздравил детей с праздником.

Линейку в школе Денис Мордвинцев посетил вместе с заместителем прокурора Можайского округа Романом Шейко. Одиннадцатиклассники встретили первоклассников и их учителей хлебом и солью, а также вручили им памятные подарки. В конце праздника дали в этом учебном году первый звонок.

«Сегодня для кого-то наступает пора, когда нужно сделать выбор, а для кого-то это начало нового, непростого и увлекательного пути. Очень приятно, что в эту школу возвращаются ее выпускники, и этот праздник они встречают уже в статусе преподавателей. Мы гордимся вами, и я совершенно уверен, что каждый из вас справится с трудностями и испытаниями», — глава округа.

В первый класс в Уваровскую школу пошли 27 детей. Всего же в муниципалитете будет 765 первоклассников.

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