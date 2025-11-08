Глава Можайска поздравил Карину Черевань с победой на чемпионате мира по самбо
Можайская спортсменка Карина Черевань 7 ноября вновь поднялась на высшую ступень пьедестала почета на чемпионате мира по самбо, который проходит в Бишкеке. В весовой категории до 65 килограммов она не оставила ни единого шанса своим соперницам, уверенно завоевав золотую медаль.
В каждой схватке Карина действовала собранно, технично и напористо, что позволило ей с блеском одержать победу.
Этот успех — закономерный результат титанического труда, железной силы воли и высочайшего мастерства спортсменки.
Отметим, свой талант она оттачивает в стенах специализированной спортивной школы олимпийского резерва по самбо под руководством наставников — Валерия Нагулина и Алексея Павлова.
Победа Карины Черевань стала еще одним ярким доказательством силы российской школы самбо и вклада тренерского штаба в подготовку спортсменов мирового уровня.
«Поздравляю Карину и ее наставников с этой заслуженной победой!» — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев в своем Telegram-канале.