Глава Можайска поздравил Карину Черевань с победой на чемпионате мира по самбо

Можайская спортсменка Карина Черевань 7 ноября вновь поднялась на высшую ступень пьедестала почета на чемпионате мира по самбо, который проходит в Бишкеке. В весовой категории до 65 килограммов она не оставила ни единого шанса своим соперницам, уверенно завоевав золотую медаль.