Глава Можайска посетил завод железобетонных изделий

Глава Можайского округа посетил легендарный завод ЖБИ и обсудил сотрудничество в строительстве жилья. Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев вместе с первым заместителем Алексеем Сперанским 3 марта посетил АО «198 КЖИ» — одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий муниципалитета, работающее 74 года.

Сегодня завод представляет собой современный высокотехнологичный комплекс по выпуску железобетонных изделий, включая трехслойные стеновые панели, вентблоки и элементы строительной системы «ДОММОС», рекомендованной для жилищного строительства в Московском регионе.

Генеральный директор Юрий Неумывайченко провел для гостей экскурсию по производственным цехам и продемонстрировал возможности модернизированного оборудования. Отдельно было отмечено, что коллектив выполнил сложный заказ и отлил защитное сооружение для отправки в зону боевых действий.

Стороны обсудили возможное сотрудничество с Правительством Подмосковья и округом в части строительства жилья. «Решили проработать этот вопрос детальнее, а заодно посмотреть, что можно сделать, чтобы завод работал на полную мощность», — отметил Денис Мордвинцев. Сегодня на предприятии трудятся несколько сотен специалистов.