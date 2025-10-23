Глава Можайска оценил обновленный парк в деревне Горетово

Несколько недель назад завершилось благоустройство парка в деревне Горетово. Узнать мнение местных жителей о результате проделанных работ лично приехал глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.

Проект полностью оправдал ожидания жителей. Его реализовали по программе инициативного бюджетирования. Активную поддержку идее оказал муниципальный депутат Александр Паршин.

На состоявшейся встрече жители озвучили предложения по созданию открытой площадки для проведения мероприятий на свежем воздухе.

«Если и у вас есть идеи по улучшению вашего двора, парка или любого другого объекта — предлагайте их через заведующих территориальных отделов, старост или администрацию», - отметил Денис Мордвинцев.

Отметим, что в рамках программы инициативного бюджетирования основное финансирование проекта обеспечивается бюджетом Можайского округа и правительством Московской области, а вклад жителей составляет 1% от общей стоимости.