Глава Можайска наградил активистов школьного лесничества в селе Тропарево

В школе «Перспектива» села Тропарево Можайского муниципального округа прошел открытый урок. Руководитель муниципалитета Денис Мордвинцев поздравил активистов школьного лесничества «Друзья леса» с завершением сезона и вручил им награды.

За осенний сезон ребята заняли первое место в номинации «Визитка» на XII Слете школьных лесничеств, стали третьими в заочном конкурсе «Лучшее школьное лесничество» Московской области, победили в конкурсе «Лучший питомник школьного лесничества», лидировали в муниципальной научно-исследовательской конференции «Юный исследователь» и завоевали приз зрительских симпатий на региональном этапе Всероссийского конкурса «Подрост».

Открытый урок посетили депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев и директор Бородинского филиала Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» Махач Ширинов. Гости высоко оценили вклад отряда в экологическое воспитание и практическую лесоохранную работу.

«Ваш труд, энтузиазм и искренняя любовь к природе достойны огромного уважения. Вы не только получаете знания, но и вносите реальный вклад в сохранение лесов родного округа. Я уверен, что эту любовь к природе вы пронесете через всю жизнь», — сказал Денис Мордвинцев.

Также к ребятам обратился Махач Ширинов. Он отметил практическую значимость работы школьников.

«Вы — наше будущее. Те знания и опыт, которые вы получаете сегодня, завтра станут основой для ответственного управления лесным богатством Подмосковья», — подчеркнул он.