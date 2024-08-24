Глава Можайска Мордвинцев встретился со старостами городского округа

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев и председатель Ассоциации старост Подмосковья Федор Степанов встретились с активными жителями территории. Они обсудили работу муниципальных властей в прошлом году и планы на будущее.

Теперь старосты наделены дополнительными полномочиями после последних изменений в законодательстве. На сайте «Добродел» заявки будут иметь особый статус.

Участники встречи подняли актуальную тему здравоохранения. Глава округа Денис Мордвинцев рассказал про капитальный ремонт корпуса Можайской городской больницы и не только.

«Помимо грандиозного ремонта поставляется тяжелое оборудование в округ: аппараты магнитно-резонансной и компьютерной томографии. В программе также запланировано открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов, строительство подстанции скорой помощи в селе Поречье», — сказал Денис Мордвинцев.