Глава Можайска Мордвинцев вручил детям-сиротам сертификаты на покупку жилья

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев встретился с Павлом Малаховым и Никитой Антоненковым. Молодые люди остались без попечения родителей. Они могут купить жилье благодаря выданным сертификатам.

Павел Малахов и Никита Антоненков окончили школу и поступили в профессиональные учебные заведения. Павел выбрал Спортивно-педагогический колледж при государственном университете спорта и туризма, а Никита — Московский государственный строительный университет.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев поздравил молодых людей с наступлением взрослой жизни и вручил жилищные сертификаты.

«Впереди у ребят приятные хлопоты — выбор и обустройство своего нового дома. Желаю им удачи в будущем и становления как личности!» — сказал Мордвинцев.

В этом году 22 человека, которые остались без попечения родителей, обеспечат жильем. Они смогут выбрать или документ, или готовую благоустроенную квартиру.

Государственный жилищный сертификат — безвозмездная субсидия. Социальная мера реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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