Глава Можайска Мордвинцев поздравил спортсменов округа с Днем физкультурника

Спортсменов Можайского городского округа чествовали в День физкультурника. Им вручили почетные знаки и благодарности, а для горожан организовали спортивные мастер-классы.

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев поздравил спортсменов с Днем физкультурника. Праздник открыла торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации. Поднять государственный символ России доверили мастеру спорта по самбо и джиу-джитсу, бронзовому призеру Чемпионата России по джиу-джитсу 2024 года Дарье Гайдучок и кандидату в мастера спорта по легкой атлетике, победителю женской эстафеты Чемпионата России по легкой атлетике 2024 года в составе сборной Московской области Анастасии Говоровой.

«Хочу поблагодарить каждого тренера, спортсмена, ветеранов Можайского спорта за ваш упорный труд и яркие победы! Мы прилагаем все усилия, чтобы в каждом населенном пункте были все условия для занятия спортом. В скором времени откроет свои двери новый дом для спортсменов — Физкультурно-оздоровительный комплекс „Арсенал“ на 1-й Железнодорожной, в котором вырастет еще не один чемпион!» — поблагодарил глава округа.

Прославившим Можайский городской округ спортсменам он вручил заслуженные награды. Так, Почетным знаком Министерства физической культуры и спорта Московской области наградили спортсмена-ветерана, тяжелоатлета Владимира Яковенко.

Спортсменам, которые посвятили годы жизни развитию спорта в округе, Евгению Синицыну, Владимиру Платонову, Владимиру Боброву торжественно вручили благодарности Министра физической культуры и спорта Московской области.

Кузницей областных, федеральных и мировых чемпионов стала спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо под руководством заслуженного тренера России Валерия Нагулина. Талантливые тренера каждый год готовят победителей турниров по хоккею, футболу, художественной гимнастике, боксу и другим направлениям в секциях дворца спорта «Багратион».

Также на празднике дипломами отметили победители Спартакиады учащихся Можайского городского округа в 2023-2024 учебном году: воспитанников школы № 4, школы «Гармония» и школы № 1.

Жители Можайска поучаствовали в мастер-классах по боевому и спортивному самбо «Стенка на стенку», фланкировке казачьей шашкой, боксу, лыжероллерам и кикбоксингу. Также все желающие записали детей в спортивные секции.

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