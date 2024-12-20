Глава Можайска Мордвинцев поздравил семью Пащенко с бриллиантовой свадьбой

По указу президента Российской Федерации Владимира Путина 2024 год объявили Годом семьи. В торжественной обстановке глава Можайска Денис Мордвинцев поздравил Владимира и Нину Пащенко с 60-летним юбилеем семейной жизни.

Знаменательное событие совпало с православным праздником — Днем памяти святого Николая Чудотворца. Руководитель муниципалитета поздравил семейную пару и вручил юбилярам икону святителя Николая.

Ровно 60 лет назад Нина и Владимир Пащенко из Можайска стали мужем и женой. Всю свою жизнь супруги прожили в родном округе, вырастили двоих сыновей.

«Присоединяемся ко всем поздравлениям, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, домашнего уюта и тепла», — отметили в пресс-службе администрации Можайского городского округа.