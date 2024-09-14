Глава Можайска Мордвинцев поздравил с днем рождения мать 4 участников СВО

В Можайском городском округе состоялось особое событие — день рождения Людмилы Николаевны Князевой, матери активного гражданина и депутата партии «Единая Россия» Александра Николаевича Князева. Поздравить именинницу и провести время с ее семьей приехал глава округа Денис Мордвинцев.

Людмила Николаевна известна своими многочисленными увлечениями, среди которых огородные дела и рыбалка в местной речке. Она воспитала замечательного сына, который стал участником специальной военной операции, а также заботливым отцом двух дочерей.

Важное место в семье Князевых занимает бабушка Раиса Степановна, которой исполнилось 94 года. Несмотря на преклонный возраст, она продолжает увлекаться чтением романов и сочинением стихов. Внуки и правнуки с удовольствием помогают ей записывать произведения, когда писать от руки становится сложно.

Братья Александра — Дмитрий, Иван и Денис — также служат в зоне специальной военной операции, демонстрируя истинный патриотизм и любовь к родине.

Глава округа Денис Мордвинцев отметил, что эта семья является настоящим примером для подражания, ведь именно тут не понаслышке знают, что такое патриотизм, любовь к своей родине и проявление активной гражданской позиции.

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