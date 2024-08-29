Глава Можайска Денис Мордвинцев встретился в жителями округа

К главе Можайского городского округа Денису Мордвинцеву обратились с вопросами и проблемами местные жители. Одной из самых актуальных тем личных бесед остается тема ремонта дорог.

Глава Можайска Денис Мордвинцев провел личный прием граждан округа. Так, по вопросу ремонта дорог к нему за помощью приехали жители деревень Тихоново и Балабаново. Обсудили с присутствующими и благоустройство парка «Ривьера».

К главе округа также обратилась мать бойца СВО, она просит оказать гуманитарную помощь подразделению сына.

«Обязательно поможем военнослужащему и его семье и учтем все пожелания. Решение всех поступивших вопросов держу на личном контроле», — отметил глава муниципалитета.

Записаться на прием к главе Можайского городского округа можно по телефону: 8 (496) 382-23-60.

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