Глава Можайска Денис Мордвинцев встретился с семьями бойцов СВО

Это место с богатой историей было основано вдовой генерала Александра Алексеевича Тучкова, погибшего в Бородинском сражении 8 сентября 1812 года. Маргарита Михайловна Тучкова, желая увековечить память мужа и всех воинов, построила на месте его гибели церковь Спаса Нерукотворного.

В главном здании Спасо-Бородинского ансамбля, Владимирском соборе, благочинный церквей Можайского округа священник Иоанн Лобода провел заупокойную литию о героях можайской земли. В этот день для мам, бабушек, жен и сестер открылись двери святыни — церкви Спаса Нерукотворного Образа.

«Выражаю благодарность всем матерям, воспитавшим таких героев. Благодаря сильному и непоколебимому духу ваших мужчин мы живем под мирным небом. Со своей стороны мы постараемся оказывать всю необходимую помощь и с заботой относиться к каждой семье», — сказал глава.

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