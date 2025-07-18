Глава Можайска Денис Мордвинцев проверил работу ФАП в поселке Гидроузел

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев проверил доступность оказания медицинской помощи в больнице. Он посетил поликлинику и ФАП в поселке Гидроузел.

Работу Можайской больницы также оценили заместители главы Елена Заболотная, Ольга Спиридонова и главный врач Максим Чуркин. Они пообщались с пациентами поликлиники Можайской больницы, обсудили доступность медицинской помощи и работу кабинета МРТ. Главврач рассказал, что акушерский корпус, где находится аппарат, капитально ремонтируют. После реконструкции в 2027 году сюда переедут отделения хирургического профиля и оборудуют кабинет МРТ.

Глава округа посетил фельдшерско-акушерский пункт в поселке Гидроузел. Пациенты рассказали, что довольны работой специалистов. Новый сотрудник Ираида Иванова трудоустроилась в ФАП в начале июня. Оценили жители обновление здания внутри и снаружи. После проведенного ремонта в посещениях стало светло и просторно.

Денис Мордвинцев отметил, что фельдшер — главный специалист в ФАПе. Именно к нему обращаются за помощью. В ближайшее время глава округа проведет прямой эфир на тему здравоохранения. Жители могут оставить обращения под постом в социальных сетях.