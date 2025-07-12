Глава Можайска Денис Мордвинцев проверил капремонт школы в поселке Колычево

Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев побывал поселке Колычево, чтобы проверить качество капитального ремонта местной школы. Все работы завершат до начала нового учебного года.

Возведение крыши на объекте выполнили наполовину, кровлю покрыли современной металлочерепицей. Также полностью завершили прокладку внутренних электрических и канализационных сетей. В ближайшее время на площадку завезут материалы для монтажа отопительной системы.

Сейчас на объекте работают 65 человек. На площадке организовали регулярный вывоз строительного мусора. Работы идут по графику.

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.