Глава Можайска Денис Мордвинцев проверил ход ремонта хирургического корпуса

В здании завершен демонтаж внутренних конструкций, включая стены и стяжки пола, а также начато укрепление фундамента. После завершения ремонта, который планируется к концу 2026 года, в обновленное здание переедут хирургическое, травматологическое, гинекологическое и реанимационное отделения больницы.

Главный врач Можайской больницы Максим Чуркин сообщил, что на первом этаже корпуса будет организовано приемное отделение хирургического профиля с удобным заездом для автомобилей скорой помощи. Диагностика заболеваний будет проводиться с использованием современного рентгенологического оборудования и аппарата МРТ.

Кроме того, главный врач оценил качество ремонтных работ в неврологическом и детском инфекционном отделениях. В рамках обновления были заменены двери на пластиковые, а в процедурных кабинетах уложена новая керамическая плитка на полах и стенах. Контроль за выполнением всех работ осуществляется руководством медучреждения.

В ходе визита в поликлинику глава округа провел беседу с пациентами, чтобы узнать их мнение об уровне предоставляемых медицинских услуг. Все обращения жителей были взяты в работу для дальнейшего улучшения качества обслуживания.