Глава Можайска Денис Мордвинцев проверил готовность техники к зимнему сезону

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев провел осмотр техники, которая будет задействована в содержании муниципальной дорожной сети в зимний период. В этом году для уборки снега и поддержания порядка на дорогах и тротуарах округа будет использоваться 51 единица техники, включая тракторы, грейдеры, самосвалы и мини-погрузчики.

Денис Мордвинцев отметил, что вся техника находится в исправном состоянии и подключена к системам ГЛОНАСС и РНИС, что позволит оперативно отслеживать и управлять процессом уборки снега.

«Мы полностью готовы к зимнему периоду. Наша техника и персонал обеспечат безопасность и комфорт жителей округа», — подчеркнул глава муниципалитета.

Для обеспечения бесперебойной работы техники в Едином дорожно-транспортном центре оборудованы две ремонтные зоны, оснащенные всем необходимым оборудованием для обслуживания и ремонта.

К снежному периоду также подготовлен весь необходимый инвентарь: лопаты, ледорубы и скребки имеются в достаточном количестве. В этом году в округе определено 14 площадок для временного складирования снега, что позволит эффективно управлять его вывозом.

Кроме того, в наличии имеется достаточный запас песко-солевой смеси, песка и технической соли для обработки дорог и тротуаров. Это обеспечит безопасное передвижение транспорта и пешеходов даже в самых суровых погодных условиях.

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