Глава Можайска Денис Мордвинцев провел встречу с женой участника СВО

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев навестил жену участника специальной военной операции Ярославу. Он уточнил, какая требуется помощь, и поздравил с Днем учителя.

Ярослава ведет кружки дополнительного образования в Уваровском доме культуры, занимается организацией мероприятий и великолепно поет.

«Как я могла его не отпустить, если я считаю, что он прав?» — с этим слов Ярославы началась встреча с главой округа.

Супруг Андрей — действующий участник специальной военной операции, а в прошлом — директор Уваровского детского дома-интерната, после этого — учитель школ в Борисове и Уваровке. Ярослава и Андрей воспитали двух дочерей.

Ярослава поддерживает решение мужа и ждет вестей с фронта. Она гордиться супругом, несмотря на переживания.

«Обсудили многое — от домашних животных до тонкостей воспитания подрастающего поколения. Поговорили также и о возможной помощи, которую мы можем оказать семье. Пользуясь случаем, поздравил с приближающимся Днем учителя — главным праздником всех педагогов», — отметил Денис Мордвинцев.

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