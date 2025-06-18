Глава Можайска Денис Мордвинцев провел личный прием жителей

Вместе с руководителем муниципалитета на встрече присутствовал прокурор города Можайска Даниил Гаврилов. Жители в основном обращались с вопросами, касающимися реконструкции дорог и тротуаров.

Обновление дорожного полотна активнее всего проводят летом. В этот раз в Можайске отремонтируют свыше 51 километров региональных и муниципальных дорог, с планом работ можно ознакомиться на официальном сайте администрации округа по ссылке.

На личном приеме детально рассмотрели каждое обращение от жителей. Собравшиеся обсудили сроки и возможность ремонта. Для оценки на места, где запланированы работы, организуют выезды специалистов.

Напомним, что записаться на личный прием к главе Можайска Денису Мордвинцеву можно по телефону: +7 (496-38) 2-23-60

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в регионе.