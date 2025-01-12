Глава Можайска Денис Мордвинцев поздравил участницу ВОВ со 100-летием

Жительница поселка Бородино Можайского округа, участница Великой Отечественной войны, ветеран труда Татьяна Гавриловна Савченкова отметила свой 100-летний юбилей. В этот торжественный день именинницу поздравили местные депутаты, а также дочери участника специальной военной операции, которые специально испекли домашние пироги для праздничного стола.

Татьяна Гавриловна прожила жизнь, полную героизма и трудовых достижений. Родившись в деревне Рябинки Сычевского района Смоленской области, она пережила немецкую оккупацию и в 1942 году была эвакуирована из прифронтовой зоны в Москву. Там 17-летняя девушка вступила в ряды военизированной охраны Западной железной дороги. Она охраняла заводы, сопровождала военные эшелоны и рисковала жизнью, выполняя свой долг. За образцовую службу Татьяна Павлова (девичья фамилия) была дважды отмечена благодарностями командования.

После войны Татьяна Гавриловна переехала в деревню Семеновское Можайского района, где прожила долгую и трудолюбивую жизнь. Почти 50 лет она проработала токарем на Бородинской фабрике культтоваров. Ее вклад в трудовой фронт был отмечен многочисленными наградами, включая медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Несмотря на преклонный возраст, Татьяна Гавриловна сохраняет ясность ума и надежду на то, что поисковики когда-нибудь найдут следы ее отца, пропавшего без вести в годы войны. «Сколько буду жить — столько надеяться», — говорит она.

Поздравления, теплые слова и домашние пироги стали символом уважения к женщине, чья жизнь является примером мужества, стойкости и самоотверженности.