Глава Мособлкомлеса доложил о подготовке к пожароопасному сезону

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин принял участие в совещании губернатора Андрея Воробьева с членами областного правительства и руководителями округов. На заседании обсудили дополнительные меры для профилактики лесных пожаров. В совещании также участвовал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

Алексей Ларькин сообщил, что в распоряжении ведомства находится 439 единиц техники, 65% из которых были обновлены за последние пять лет. В регионе действуют 19 лесничеств, где работают 28 лесопожарных станций, из них 9 построены недавно, а 8 прошли капитальный ремонт. В этом году откроется еще одна станция в селе Дмитровский Погост (округ Шатура).

Председатель Мособлкомлеса подчеркнул, что все лесопожарные службы приведены в состояние повышенной готовности. По итогам прошлого года площадь лесных пожаров не превысила 89 гектаров — это минимальный показатель за последние пять лет. Среднее время реагирования на возгорания составило 48 минут, и ежегодно этот результат улучшается. Успехи достигнуты благодаря слаженной работе с МЧС, главами округов и Рослесхозом.