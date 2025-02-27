Глава Мособлдумы выступит с отчетом за 2024 год в Реутове

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов представит сегодня, 27 февраля, ежегодный отчет об итогах работы. Трансляция выступления будет доступна в социальных сетях.

Спикер регионального парламента расскажет жителям округа о достижениях в области экономики, здравоохранения, спорта, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и других.

Игорь Брынцалов отметил, что такую работу депутаты всех уровней проводят ежегодно, поскольку все результаты достигаются в тесном взаимодействии с избирателями. «Как говорит наш президент, отчеты о результатах деятельности должны быть обязательными для всех, кто объявил целью своей работы и жизни служение стране, людям», — сказал парламентарий.

Глава Мособлдумы добавил, что депутаты фракции «Единая Россия» активно ведут отчетную деятельность. Всего представлено

более 5300 отчетов с охватом порядка 75 тысяч жителей.

Трансляцию отчета можно посмотреть на двух площадках: на официальной странице Игоря Брынцалова в ВК и в телеграм-канале «ТВ-Реутов». Начало в 15:00.