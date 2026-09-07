Глава МинЖКХ Григорьев: 123 спецмашины закупят в Подмосковье в этом году

В Московской области планируют приобрести еще 123 единицы коммунальной спецтехники. Об этом доложил губернатору региона Андрею Воробьеву на ВКС министр жилищно-коммунального хозяйства Кирилл Григорьев.

В прошлом году закупили 350 машин. Всего в муниципалитетах региона насчитывают порядка 2,5 тысячи единиц спецтехники, готовность которой к отопительному сезону сейчас проверяют специалисты.

По словам Кирилла Григорьева, речь идет об аварийных автомобилях, ассенизаторских и каналопромывочных машинах, экскаваторах, илососах, тракторах и другом транспорте.

В рамках проверок оценивают целый комплекс параметров, в том числе работоспособность шасси, герметичность цистерн, состояние гидравлических систем и наличие инструментов.