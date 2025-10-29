Сегодня 09:44 Глава Минздрава Подмосковья посетил больницу в Долгопрудном 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Больницы

Медицина

Долгопрудный

Поводом для визита стал запрос от руководства округа: как сделать медицинскую помощь для жителей более доступной и качественной. Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин вместе с главой Долгопрудного Олегом Сотником и главным врачом больницы осмотрел помещения и оценил качество оборудования.

Министр отметил слаженную работу команды профессионалов медицинского учреждения. «По итогам нашего визита мы видим, что система здравоохранения работает в правильном направлении. Поручение, которое ставит перед нами наш губернатор Андрей Воробьев, — это выполнение показателей по национальному проекту. Здесь городской округ — один из наших лидеров, находится в зеленой зоне. Большая работа проведена, но предстоит еще больше работы», — сказал Максим Забелин.

Среди обозначенных проблем — дефицит врачей и среднего медицинского персонала, высокая нагрузка на специалистов, сложности с записью к врачу. На встрече была отмечена важность не просто быстрого реагирования на жалобы, а выстраивания системы с обратной связью. Частично она уже реализована.

На 2026 год запланированы, в частности, запуск поликлиники и капитальный ремонт амбулаторно-поликлинического звена, укрепление материально-технической базы. Министр здравоохранения Подмосковья поставил задачу — повышать клиентоориентированность и развивать каналы обратной связи.