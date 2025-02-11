Глава Минздрава Алтая провел мастер-класс для студентов и спасателей в Красногорске

Открытый мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в медцентре имени Рошаля в Красногорске. Его провел глава Минздрава Алтая Дмитрий Хубезов.

Заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов ознакомился с работой медучреждения и провел обучение по оказанию первой помощи и тактической медицине для студентов медколледжа, работников МЧС и других экстренных служб.

По словам главы подмосковного Минздрава максима Забелина, слушателям рассказали об остановке кровотечения, помощи в чрезвычайных ситуациях, а также действиях при ДТП.

«Особое внимание уделялось помощи при боевых ранениях и травмах, полученных в результате атак БПЛА, действиям при террористических актах. Разбирали не просто теоретические примеры, а реальные случаи из практики сотрудников. Эти знания они будут передавать в дальнейшем на курсах по оказанию первичной помощи», — сказал он.