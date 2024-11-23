Глава Минцифры Шадаев поддержал участников финала «Битвы роботов» в Мытищах

Глава Минцифры Максут Шадаев пришел поддержать участников финала «Битвы роботов» в Подмосковье. За звание чемпиона сражаются 32 команды. Пять из них представляют регион.

Он напомнил, что первый этап проходил в Москве, второй — в Екатеринбурге, а финал проходит в Мытищах.

«Здесь классная площадка — Ледовый дворец. Большая вместительность», — поделился глава Минцифры.

Шадаев рассказал, что уже завершился первый блок соревнований, в которых принимали участие маленькие роботы. При этом в чемпионате участвует множество иностранных команд, которые приехали из Китая, Индии, Ирана и Белоруссии. Призовой фонд турнира составляет шесть миллионов рублей.

Шадаев пожелал удачи всем финалистам, но признался, что его симпатии отданы петербуржцам.

«Один из моих любимых роботов СберСервиса — Daddy Bots. Он очень классный и эмоциональный», — добавил Шадаев.

Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть по ссылке.