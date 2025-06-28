Глава Михаил Собакин провел встречу с активистами Совета ветеранов в Чехове

Глава муниципального округа Михаил Собакин провел традиционную встречу в Совете ветеранов. На вопросы активных жителей муниципалитета ответили профильные заместители и представители подведомственных организаций.

На встрече обсудили капитальный ремонт котельных, модернизацию сетей, подготовку к новому отопительному сезону и содержание многоквартирных домов. Михаил Собакин подчеркнул, что состояние коммунальной инфраструктуры округа требует незамедлительных мер.

«Объекты теплоснабжения не проходили капитальный ремонт с момента их строительства. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства региона в Чехове реализуется масштабная программа модернизации котельных и тепловых сетей. Уже сейчас ведутся работы по ремонту 12 котельных и реконструкции шести участков тепловых сетей. Программа охватывает 22 котельные и 235 участков протяженностью 25 километров, к концу двухлетнего срока все городские объекты будут полностью обновлены», — сообщил глава округа.

Он добавил, что особое внимание уделяется проблемам в сельских территориях. На следующем этапе планируют включить оставшиеся 14 котельных, ЦТП и участки сетей.

В Чехове активно готовятся к отопительному сезону. Специалисты проводят испытания теплосетей, а при обнаружении протечек оперативно их устраняют. Власти муниципалитета запросили дополнительное финансирование у правительства Московской области.

Еще одна важная тема встречи — подтопления в подвалах многоквартирных домов.

«Объективно, это наша общая проблема — неправильная эксплуатация канализации и недостаточное содержание систем. Осенью мы получим дорогостоящую технику для профилактических работ и аварийных ситуаций. Пока действует договор с подрядчиками на проведение необходимых мероприятий», — сказал глава муниципалитета.