Глава медицинской школы МОНИКИ принял участие во всероссийском семейном фестивале

В Москве 15 марта прошел фестиваль-выставка о детях «Я расту в России». Участие в мероприятии приняла медицинская школа МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

Руководитель проекта областного научно-исследовательского института Андрей Каторгин на фестивале провел публичную дискуссию, во время которой участники обсудили образовательный трек в медицинских профессиях и важность осознанного выбора специальности.

Он также рассказал, как правильно оказывать первую помощь, в том числе останавливать кровотечение и проводить сердечно-легочную реанимацию. Все желающие закрепили материал во время практических упражнений.

«Участие в таких фестивалях — это не просто возможность рассказать о нашей работе, но и шанс вдохновить новое поколение на выбор медицины, как жизненного пути», — отметила декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ имени Владимирского Татьяна Чернявская.

Она напомнила, что быть медиком — это огромная ответственность.