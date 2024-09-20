Сегодня 12:08 Глава Лысенков: в 2025 году в Бронницах построят ФОК и пристройку к школе 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Инвестиции

Строительство

Андрей Воробьев

Бронницы

Ремонтные работы

Новый спортивный центр откроют в Бронницах в 2025 году. Там также запланировали масштабные работы по модернизации ЖКХ и новые образовательные объекты. О том, как изменится округ губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказал глава муниципалитета Дмитрий Лысенков.

За последние пять лет в Бронницах произошли масштабные изменения. Там появился новый автовокзал, улучшился общественный транспорт, провели благоустройство, напомнил губернатор Андрей Воробьев. В октябре у главы муниципалитета Дмитрия Лысенкова истекает срок полномочий, однако он хотел бы продолжить развивать округ. «Мы значительно развивали округ по всем направлениям: от детских площадок до строительства важных социальных объектов. Это и вокзалы, и парки, и скверы. Желание работать в вашей команде, безусловно, есть. Если вы окажете мне такое доверие, то я пойду на следующие выборы», — заявил Лысенков. Транспорт В прошлом году в Бронницах заработал современный двухэтажный вокзал. Он может одновременно принимать около 100 пассажиров. Для них обустроили зал ожидания, комнату матери и ребенка, аптеку, камеры хранения и многое другое. Это позволило развязать проблемный транспортный узел, подчеркнул Лысенков.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Кроме того, за пять лет округ получил 33 новых автобуса, шесть из которых вышли на маршрут № 324 в этом году, устранив сбой в расписании. Образование и спорт В сентябре в школы и детские сады Бронница пошли свыше 5,4 тысячи ребят. Во всех учреждениях полностью сформировали штат педагогов. За последние три года капитальный ремонт провели в детском саду «Конфетти-Совхоз», дошкольное отделение «Радуга» и городской лицей. В следующем году капитальный ремонт проведут в школе № 2, а рядом с лицеем появится пристройка с мастерскими, библиотекой и актовым залом. Обновление проводят и в колледжах и учреждениях допобразования. В будущем новый облик получит детская школа искусств.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

В округе высоко развита спортивная инфраструктура. Там работает лукодром, 11 футбольных полей, а в следующем году заработает физкультурно-оздоровительный комплекс. «Также мы привлекли инвестора, чтобы спортсмены могли проводить в Бронницах сборы. Уже в следующем году он начнет строительство гостиничного комплекса», — добавил глава. ЖКХ Готовность Бронниц к зиме полностью проверили. Там оценили работу восьми котельных, 31 километра сетей и 231 дом.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В ближайшие два года там построят блочно-модульную котельную и 800 метров коммуникаций. Они обеспечат теплом два дома и новый спорткомплекс. Инвестиции За последние пять лет в Бронницы привлекли 9,4 миллиарда инвестиций. В аренду за рубль компаниям предоставили шесть участков, где возведут промышленные предприятия. Благодаря этому в округе появится еще 120 рабочих мест. До 2029 года в муниципалитете реализуют еще 28 крупных инвестпроектов на общую сумму 4,1 миллиарда рублей. Благодаря им работу смогут получить более 1,2 тысячи человек. Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».