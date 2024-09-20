Глава Лысенков: в 2025 году в Бронницах построят ФОК и пристройку к школе
Новый спортивный центр откроют в Бронницах в 2025 году. Там также запланировали масштабные работы по модернизации ЖКХ и новые образовательные объекты. О том, как изменится округ губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказал глава муниципалитета Дмитрий Лысенков.
За последние пять лет в Бронницах произошли масштабные изменения. Там появился новый автовокзал, улучшился общественный транспорт, провели благоустройство, напомнил губернатор Андрей Воробьев. В октябре у главы муниципалитета Дмитрия Лысенкова истекает срок полномочий, однако он хотел бы продолжить развивать округ.
«Мы значительно развивали округ по всем направлениям: от детских площадок до строительства важных социальных объектов. Это и вокзалы, и парки, и скверы. Желание работать в вашей команде, безусловно, есть. Если вы окажете мне такое доверие, то я пойду на следующие выборы», — заявил Лысенков.
Транспорт
В прошлом году в Бронницах заработал современный двухэтажный вокзал. Он может одновременно принимать около 100 пассажиров. Для них обустроили зал ожидания, комнату матери и ребенка, аптеку, камеры хранения и многое другое. Это позволило развязать проблемный транспортный узел, подчеркнул Лысенков.
Кроме того, за пять лет округ получил 33 новых автобуса, шесть из которых вышли на маршрут № 324 в этом году, устранив сбой в расписании.
Образование и спорт
В сентябре в школы и детские сады Бронница пошли свыше 5,4 тысячи ребят. Во всех учреждениях полностью сформировали штат педагогов.
За последние три года капитальный ремонт провели в детском саду «Конфетти-Совхоз», дошкольное отделение «Радуга» и городской лицей. В следующем году капитальный ремонт проведут в школе № 2, а рядом с лицеем появится пристройка с мастерскими, библиотекой и актовым залом.
Обновление проводят и в колледжах и учреждениях допобразования. В будущем новый облик получит детская школа искусств.
В округе высоко развита спортивная инфраструктура. Там работает лукодром, 11 футбольных полей, а в следующем году заработает физкультурно-оздоровительный комплекс.
«Также мы привлекли инвестора, чтобы спортсмены могли проводить в Бронницах сборы. Уже в следующем году он начнет строительство гостиничного комплекса», — добавил глава.
ЖКХ
Готовность Бронниц к зиме полностью проверили. Там оценили работу восьми котельных, 31 километра сетей и 231 дом.
В ближайшие два года там построят блочно-модульную котельную и 800 метров коммуникаций. Они обеспечат теплом два дома и новый спорткомплекс.
Инвестиции
За последние пять лет в Бронницы привлекли 9,4 миллиарда инвестиций. В аренду за рубль компаниям предоставили шесть участков, где возведут промышленные предприятия. Благодаря этому в округе появится еще 120 рабочих мест.
До 2029 года в муниципалитете реализуют еще 28 крупных инвестпроектов на общую сумму 4,1 миллиарда рублей. Благодаря им работу смогут получить более 1,2 тысячи человек.
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