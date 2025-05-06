Глава Лосино-Петровского встретился с жителями микрорайона Прибрежный

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав встретился с жителями микрорайона Прибрежный, чтобы обсудить актуальные вопросы местного значения. Одной из главных стала тема межевания земельных участков под жилыми домами.

Первоначально застройщик был ответственен за ввод объектов капитального строительства и их постановку на кадастровый учет, однако с 7 апреля компания признана банкротом. В связи с этим администрация совместно с собственниками зданий планирует обратиться в Росреестр для оформления кадастровых документов.

Жители также подняли проблему сломанной ливневой канализации, которая в настоящее время является бесхозяйным объектом. Администрация не может заниматься ее обслуживанием до тех пор, пока канализация не будет официально принята в муниципальную собственность и поставлена на баланс. Тем не менее, чтобы избежать подтоплений, специалисты МБУ ЛП «ХТУ» проводят откачку сточных вод по мере необходимости.

Другой важный вопрос — качество водоснабжения. Для замены запорной арматуры на водоводе потребуется временное отключение воды во всем городе. Эти работы планируется выполнить после завершения отопительного сезона, поскольку под отключение попадут котельные. Ремонтные работы будут проводиться ночью, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Жители также обратились с просьбой об организации дополнительного пешеходного перехода возле строящегося торгового центра. Дорога относится к ГБУ МО «Мосавтодор», комиссия уже рассмотрела обращение и приняла положительное решение — пешеходный переход будет установлен.