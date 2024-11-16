Глава Лосино-Петровского встретился с сотрудниками индустриального парка

На территории индустриального парка «Виталан» в Лосино-Петровском находятся пять предприятий. Руководитель муниципалитета Сергей Джеглав вместе с представителями администрации побеседовал с работниками организаций.

Всего на предприятиях индустриального парка «Виталан» трудятся около 350 жителей Лосино-Петровского. Они задали главе округа Сергею Джеглаву вопросы, касающиеся развития муниципалитета.

«Я считаю, что общение в форме диалога с властью очень полезно, выгодно и наглядно. В основном для людей, которые являются жителями и сотрудниками, а у нас работают только жители Лосино-Петровского, чтобы они видели, что их власть слышит, видит, готова к диалогу и готова к каким-то изменениям», — подчеркнул генеральный директор индустриального парка «Виталан» Алексей Новиков.

В частности, на встрече затронули темы отопления, расселения ветхого и аварийного жилья, ремонта дорог. Прозвучали вопросы, касающиеся проблем общественного транспорта и благоустройства придомовых территорий.

«Сам принцип выездной администрации, когда человек может без записи попасть к любому специалисту. Это намного ускоряет решение проблемы. Самое главное, после мероприятия создают протокол и все вопросы берут контроль», — сказал Сергей Джеглав.