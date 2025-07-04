Глава Лосино-Петровского вручил жилищные сертификаты собственникам квартир

Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав вручил жилищные сертификаты собственникам квартир. В торжественной церемонии принял участие депутат Государственной Думы Александр Толмачев.

Благодаря поддержке президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье успешно реализуется государственная программа переселения из аварийного жилого фонда.

Жители городского округа Лосино-Петровский получили сертификаты, которые позволят им самостоятельно выбрать современное и комфортное жилье в Московской области. В прошлом году этой возможностью воспользовались 84 жителя округа, благодаря чему было расселено свыше 1,7 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

Представители администрации искренне поздравили новых собственников с получением сертификатов и пожелали им уюта и достатка в новом жилье.

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