Глава Лосино-Петровского вручил жилищные сертификаты собственникам квартир

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав вручил жилищные сертификаты собственникам квартир. В торжественной церемонии принял участие депутат Государственной Думы Александр Толмачев.
Благодаря поддержке президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье успешно реализуется государственная программа переселения из аварийного жилого фонда.
Жители городского округа Лосино-Петровский получили сертификаты, которые позволят им самостоятельно выбрать современное и комфортное жилье в Московской области. В прошлом году этой возможностью воспользовались 84 жителя округа, благодаря чему было расселено свыше 1,7 тысячи квадратных метров аварийного жилья.
Представители администрации искренне поздравили новых собственников с получением сертификатов и пожелали им уюта и достатка в новом жилье.
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