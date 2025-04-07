Глава Лосино-Петровского вручил семье ветеранов медали к 80-летию Победы

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском Сергей Джеглав навестил семью Хрусталевых. Ветераны Николай и Валентина поблагодарили руководителя муниципалитета за внимание и врученные им юбилейные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Николай Хрусталев родился в Волоколамске. Когда началась война, ему было всего 11 лет. Юноша окончил железнодорожное училище, трудился на заводе фрезеровщиком. В армии Николай служил моряком на корабле в Тихом океане.

Валентина Хрусталева родом из Тульской области. После школы она закончила техникум в Серпухове и попала по распределению на текстильный комбинат. Пара познакомилась во время армейского отпуска Николая. Валентина ждала его все пять лет службы. После армии молодые люди поселились в Лосино-Петровском, где вместе воспитывали четверых детей. Их тройняшки появились на свет именно 9 мая — в День Победы. Теперь Николай и Валентина воспитывают семь внуков и внучку. В 2023 году пара отметила бриллиантовую свадьбу.

«Память о подвиге наших ветеранов — это не просто страницы истории, а живое напоминание о силе духа, любви к Родине и крепости семейных уз. Каждая встреча с героями, пережившими войну — это урок мужества и мудрости для всех нас. Мы обязаны бережно хранить их истории, передавая из поколения в поколение, чтобы ценности доблести, верности и патриотизма оставались нерушимыми», — отметил куратор партийного проекта «Историческая память» Алексей Дьяконов.

Сергей Джеглав поздравил Николая и Валентину Хрусталевых, пожелал им здоровья, долгих лет жизни, любви и заботы со стороны родных и близких.