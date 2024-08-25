Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав встретился с жителями села Анискино

Администрация сообщила, что работы по устройству тротуара начнутся в сентябре и планируется завершить их до конца года.

Кроме того, в следующем году будет восстановлен тротуар от поворота на улицу Октябрьская до Дома культуры за счет средств местной администрации.

Жители также подняли вопрос о строительстве транспортной развязки на трассе «Красноармейское шоссе — Ивантеевка — Фрязино — Щелково — Лосино-Петровский — М-7 „Волга“. Администрация уже рассмотрела проект документации по изменению границ земель, но трассировка дороги в селе Анискино не была согласована из-за многочисленных жалоб местных жителей. В ответ на это администрация выдвинула предложение изменить трассировку, перенесев развязку на 500 метров восточнее села.

Также жители обратились с просьбой о благоустройстве территории около мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны. Эта территория включена в план работ МБУ «Городское хозяйство», и работы по выкорчевке пней, обрезке поросли и ремонту памятника будут выполнены до конца октября.

Качество водоснабжения остается еще одной проблемой для жителей. В региональную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры» включен капитальный ремонт сетей водоснабжения на улицах Межевая, Центральная, Чкаловская, Полевая, Ленинская, Советская и Октябрьская. Начало работ запланировано на сентябрь.

Автомобильные дороги также вызывают нарекания у местных жителей. В план ремонта на следующий год уже внесены дороги от Центральной до Чкаловской улицы, а также участки, отсыпанные щебнем в 2019 году. Дорога по улице Весенней была отремонтирована уже в этом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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