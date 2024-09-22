Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав встретился с жителями села Анискино

В местном отделении партии «Единая России» с жителями села Анискино побеседовал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав. На приеме обсудили капремонт сетей водоснабжения.

Жители села Анискино обратились к главе Лосино-Перовского Сергею Джеглаву с вопросами по капитальному ремонту системы водоснабжения на улицах Межевая, Центральная, Чкаловская, Полевая, Ленинская, Советская и Октябрьская.

Работы по реконструкции проводят в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы. Сергей Джеглав показал собравшимся дорожную карту с планом и сроками обновления сети.

На приеме также обсудили организацию встречи жителей с подрядчиком, который занимается ремонтом. Ее проведут в ближайшую пятницу в три часа.

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