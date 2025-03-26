Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав проверил работу маршрута № 886к

Мониторинг качества работы общественного транспорта продолжается в Лосино-Петровском. Накануне глава муниципалитета проверил работу одного из маршрутов.

Поводом для проверки рейсов стали жалобы от жителей Лосино-Петровского. Они сообщали, что в часы пик на остановки приходят переполненные автобусы этого маршрута. В том числе потому, что отправной точкой является микрорайон Лукино-Варино, из которого добирается большинство пассажиров.

Комиссия начала проверку от остановки «Милиция». Особенно обращали внимание на самые востребованные рейсы — в 6:51 и 7:11.

Глава муниципалитета Сергей Джеглав выяснил, что уехать на этих автобусах смогли все желающие, но мест действительно было очень мало. Он отметил, что сейчас обсуждается вопрос перехода от малого класса подвижного состава к среднему. Возможность рассматривают в Министерстве транспорта Московской области.

«Также по просьбам жителей проработаем вопрос строительства отстойно-разворотной площадки, чтобы сделать конечную остановку непосредственно в Лосино-Петровском», — добавил Сергей Джеглав.