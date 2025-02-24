Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав провел встречу с жителями города

Встреча в формате выездной администрации с жителями прошла в Лосино-Петровском. Главной темой обсуждения стало переселение горожан из ветхого жилья в новые квартиры.

Как рассказал руководитель муниципалитета, работа по расселению аварийного жилья в округе продолжается. Сейчас проводят оценку стоимости ветхого имущества собственников, вместе с тем идут электронные аукционы на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного фонда.

На встрече решили, что организуют отдельное собрание с жителями, где обсудят все детали процедуры переселения. О месте и дате проведения сообщат дополнительно.

Горожан также интересовали вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Жители обеспокоены состоянием дороги вблизи дома № 9 по улице Октябрьской. Сейчас там обновляют сети водоотведения, поэтому выкопали траншеи. После завершения работ дорожное полотно восстановят. Обращения от горожан поступали и по поводу состояния дороги у домов № 14 и № 20 на улице Гоголя. Там реконструируют теплосети, дорожное полотно приведут в порядок после окончания ремонта.

Территории, где ведут обновление теплосетей от котельной 8/15, благоустроят до 1 июня текущего года.