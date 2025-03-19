Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав провел оперативное совещание

Основными вопросами, которые поднимались на совещании, стали работа общественного транспорта, подготовка к пожароопасному периоду и сдаче Единого государственного экзамена. Также была затронута тема записи будущих первоклассников в школы.

Сергей Джеглав обсудил с сотрудниками администрации самые востребованные маршруты городского округа и способы улучшения транспортной доступности для жителей.

Перед началом пожароопасного сезона в городском округе проводится ряд подготовительных мероприятий, в том числе утвержден состав сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, спланирована замена неисправных пожарных гидрантов, выявленная в ходе осенней проверки, организована работа с собственниками земель, прилегающих к лесным массивам, председателями садовых, огороднических товариществ по правилам противопожарного режима.

Подготовка к сдаче ЕГЭ в муниципалитете идет полным ходом. В этом году досрочный период пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной — с 23 мая по 11 июня, резервные дни — с 16 по 23 июня, пересдача одного из предметов по выбору — 3 и 4 июля.

Глава городского округа рассказал, что в новом учебном году ожидается около 780 первоклассников. «Дети, которые уже обучаются в дошкольных

образовательных учреждениях нашего округа, будут автоматически зачислены в первый класс на основании письменного заявления законного представителя», — объяснил Сергей Джеглав. С 1 апреля по 30 июня заявление смогут подать льготные категории граждан и дети, проживающие на закрепленной за школой территории. Зачисление остальных первоклассников будет зависеть от наличия свободных мест в школе и пройдет

с 6 июля по 5 сентября.