Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав провел мониторинг пожарных пирсов

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав провел мониторинг трех из семи пирсов в рамках проекта «Чистая страна». Основное внимание уделили объектам, вызывающим наибольшее количество вопросов со стороны жителей по поводу безопасности.

В ходе проверки установлено, что площадка около моста в деревне Осеево не пригодна для забора воды пожарными машинами. В связи с этим, секретарь принял решение о строительстве нового пирса до конца текущего года. Кроме того, в течение недели планируется очистка акватории реки Клязьмы.

Пирс поплавочного типа вблизи СНТ «Медик», введенный в эксплуатацию в 2013 году, функционирует круглогодично и обеспечивает удобный забор воды для противопожарного водоснабжения частных секторов. Пирс в деревне Савинки, эксплуатируемый с 2022 года, соответствует всем необходимым требованиям и способен обеспечить водой не только саму деревню, но и близлежащие СНТ.

«Наша задача — снизить риски распространения пожаров посредством заблаговременной проверки и обустройства противопожарных пирсов на территории городского округа. Тем самым мы обеспечиваем безопасность жителей», — прокомментировал Сергей Джеглав.

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