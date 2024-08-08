Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав провел личный прием жителей округа

Местные жители обратились с просьбой установить тротуар от улицы Парковой до улицы Кирова. Работы по его благоустройству уже внесены в план и будут завершены до 1 сентября следующего года.

Особое внимание уделили проблеме нехватки автобусов № 26 в утренние часы, что затрудняет детям из деревни Осеево добираться до школы. В результате переговоров с транспортными службами удалось скорректировать расписание и добавить дополнительные рейсы, что должно значительно улучшить ситуацию перед началом нового учебного года.

Также жители подняли вопрос об отсутствии тротуара от остановки «Больница» до поликлиники. Власти сообщили, что обустройство этой дорожки будет завершено до 30 августа.

Кроме того, на встрече обсуждались запросы по обеспечению лекарствами льготных категорий граждан. Жители также отметили необходимость благоустройства пожарного пирса в деревне Осеево.

Все обращения приняты в работу и через неделю профильные службы доложат о выполнении работ или о промежуточных результатах.

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