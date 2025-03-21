Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав провел личный прием жителей

Так, один из жителей Лосино-Петровского поинтересовался у главы муниципалитета планами по расселению аварийного жилья. Его семья с 1999 года стоит на учете как нуждающаяся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. Их дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2023 году. Ветхое жилье включили в государственную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». По ней расселение планируется в конце 2025 года.

Присутствующие обсудили критерии и условия участия в госпрограмме. Новое жилье должно быть благоустроено, равнозначно по площади, соответствовать установленным требованиям, а также находиться в границах Лосино-Петровского. Подобные мероприятия носят компенсационный характер и направлены на ликвидацию аварийного жилищного фонда.

Помимо этого, на личный прием к Сергею Джеглаву приехали и жители деревни Кармолино. Их интересовала процедура получения разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию продуктового магазина. Вместе с руководителем муниципалитета подробно разобрали алгоритм действий для оформления документов.