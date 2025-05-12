Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав поздравил ветеранов с Днем Победы

Глава Лосино-Петровского городского округа и Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Николаевич Джеглав лично поздравил уважаемых ветеранов с Днем Победы. Встреча прошла в теплой и душевной обстановке, наполненной воспоминаниями и искренней благодарностью.

За праздничным столом собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники фашистских концлагерей и дети войны. Каждый из них имеет свою уникальную и часто трогательную историю, полную испытаний, утрат и невероятной стойкости.

В ходе общения ветераны поделились воспоминаниями о трудных военных годах, подвигах советских солдат и долгожданной Победе. Сергей Николаевич внимательно слушал каждого, выражая глубокое уважение и признательность за их неоценимый вклад в мирное будущее.

«Время, проведенное с нашими ветеранами, бесценно, — отметил Сергей Джеглав. — Это возможность прикоснуться к истории, услышать правду о войне из первых уст и еще раз осознать, какой ценой далась нам Победа».

В завершение встречи Сергей Джеглав вручил ветеранам памятные подарки и пожелал им крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла и заботы близких людей.

«День Победы — это священный праздник для каждого из нас. Мы обязаны помнить и чтить подвиг наших ветеранов, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Наш долг — окружить их заботой и вниманием, сделать все возможное, чтобы они чувствовали нашу благодарность и поддержку. Эта встреча — лишь малая часть того, что мы можем сделать для них.» — отметил Сергей Джеглав.