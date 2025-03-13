Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав подвел итоги работы за 2024 год

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав и депутат Государственной думы Александр Толмачев провели серию отчетов о проделанной работе за 2024 год. Они выступили перед народными избранниками и жителями округа.

Александр Толмачев выступил с итогами проделанной работы четыре раза, а Сергей Джеглав — три. Они представили слушателям информацию о реализации ключевых проектов и инициатив.

«Мы продолжаем выполнять свои обязательства перед жителями и стремимся сделать жизнь в нашем округе лучше. Каждый шаг, который мы делаем, направлен на то, чтобы наши граждане чувствовали себя комфортно и уверенно в завтрашнем дне», — сказал Сергей Джеглав.

Команда партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском выполнила множество задач. Например, в деревне Мизиново, центральной части городского округа, рабочем поселке Свердловский, деревне Корпуса и микрорайоне «Солнечный» заменили систему тепловых сетей. Также капитально отремонтировали котельные, что повысило качество коммунальных услуг.

В рамках благоустройства обустроили 12 народных троп, привели в порядок сквер поселка Биокомбината и набережную Суворовских прудов. В рамках губернаторской программы Андрея Воробьева модернизировали три детские игровые площадки.

Особое внимание уделили строительству значимых объектов. В Лосино-Петровском завершается возведение поликлиники на 320 посещений в смену, а также начато строительство новой школы в Лукино-Варине. В поселке Свердловский появился мини-стадион, что позволит местной молодежи заниматься спортом.

В рамках государственной программы Московской области расселили 28 аварийных домов.

«Единая Россия» активно поддерживает участников СВО, оказывает им помощь, включая медицинскую реабилитацию, обеспечение лекарственными и техническими средствами, санаторно-курортное лечение и профессиональное переобучение

«Это большая командная работа, направленная на улучшение качества жизни лосинопетровцев. Мы активно взаимодействуем с жителями, проводим встречи в формате „Выездной администрации“, пешие обходы территории и личные приемы. Только так мы можем добиться реальных изменений», — добавил Александр Толмачев.

Александр Толмачев и Сергей Джеглав рассказали, что в округе планируется дальнейшее развитие инфраструктуры, благоустройство новых общественных пространств и реализация проектов, направленных на поддержку молодежи и старшего поколения. Многие отметили, что такие встречи помогают наладить диалог населения с властью.