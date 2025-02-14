Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав навестил семью участника СВО

Евгений заключил контракт в 2023 году. Он был серьезно ранен и находился на длительном лечении, после чего ему был необходим отпуск. Однако бюрократические проволочки не отпускали к семье. Администрация Лосино-Петровского вмешалась. Евгений побыл дома и снова отправился на фронт.

Супруга Татьяна — домохозяйка, воспитывает дочь Марусю. Она «солнечный» ребенок. Девочка встретила гостей радушно. Недавно администрация Лосино-Петровского подарила Маше корги.

«Благодарю Татьяну за теплый прием и угощения. Встреча получилась душевной. Обязательно и в дальнейшем будем поддерживать эту семью, как и все другие семьи наших бойцов. Победа будет за нами!», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.